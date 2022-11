Förderverein bestätigt Vorstand : Wie Moyland wieder richtig nach vorne gebracht werden soll

Die Joseph Beuys Radroute fŸr die RP Serie ãLandpartieÒ Das Schloss Moyland in der Gemeinde Bedburg Hau am Niederrhein Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau-Moyland Das Team ist komplett: Der Förderverein der Stiftung Schloss Moyland bestätigte den Vorstand. Der Etat ist inzwischen von drei auf knapp vier Millionen Euro jährlich gestiegen.

Das neue Vorstandsteam des Fördervereins Museum Schloss Moyland steht. Als Vorsitzenden bestätigte die Mitgliederversammlung Frank Ruffing und als seinen Stellvertreter Gunnar Ader. Man habe eine bewährte Mannschaft für die kommenden Jahre geformt – zusammen mit Stiftung und Museum werde man künftig an einem Strang ziehen und das große Museum am unteren Niederrhein wieder richtig nach vorne bringen, sagte Frank Ruffing im Gespräch mit unserer Redaktion. Ruffing, Vorstand der Volksbank Kleverland, unterstrich, dass man im Schloss weiter sehr viel erreichen könne, wenn alle gemeinsam als Team anpacken. Der Förderverein werde verlässlicher Partner an der Seite der Stiftung sein. Die Zeiten der offenen oder oft auch schwelenden Zwistigkeiten rund um Museum, Stiftung und Förderverein seien überwunden.