Förderverein Begegnungspark Neuer Vorstand will LVR-Gelände weiter für Besucher öffnen

Der Förderverein konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Bei den verschiedenen Aktionen auf der Festwiese haben viele Menschen das Klinikgelände neu erfahren. So bewiesen die Beteiligten der Müllsammelaktionen ihre Wertschätzung von Klinik und Park, ein Konzert im Gesellschaftshaus zeigte, wie sich Krankenhaus und Kultur ergänzen können. Interessierte sind nun eingeladen, am 2. April um 14 Uhr bei einer gemeinsamen Führung (ab Gesellschaftshaus) das Gelände und die Geschichte der Klinik kennenzulernen. Der Förderverein bittet um Anmeldung per E-Mail an post47551@web.de oder telefonisch unter 02821 898897. Die Teilnahme ist kostenlos.