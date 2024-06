E-Mobilität wenig gefragt E-Autos und Gebäudesanierung werden zu wenig gefördert

In der Folge sei es 2023 zu einem neuen Rekord beim Einbau von Gasheizungen gekommen, die im Gegensatz zu Wärmepumpen jedoch nicht mehr gefördert werden. „Zusätzlich hat die aufgrund des verfassungswidrigen Haushalts von der Bundesregierung beschlossene Antragspause Spuren hinterlassen.“ Ein Rückschlag sei auch bei der E-Mobilität absehbar. So hatte der Umweltbonus für E-Autos zunächst wesentlich dazu beigetragen, dass Bürger und Unternehmen in klimafreundliche Elektrofahrzeuge investierten. Die Förderung der E-Mobilität im Kreis Kleve stieg von rund 642.000 Euro im Jahr 2022 um rund 1.700 Prozent auf 10,9 Millionen Euro im Jahr 2023 an. Jedoch beendete die Bundesregierung das Förderprogramm Ende 2023 abrupt. „Mit dem über Nacht durchgesetzten Förderende hat die Ampel-Regierung vielen Bürgern vor den Kopf gestoßen.“ Die „unzuverlässige Zickzack-Politik der Ampel-Regierung“ verunsichere die Bürger, Elektrofahrzeuge seien in Deutschland gar zum Ladenhüter geworden