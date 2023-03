Photovoltaik Förderprogramm für Balkonanlagen wird in Kleve nicht aufgestockt

Auch Investitionen in den Klimaschutz müssen eine Gegenrechnung zur Deckung der geforderten Summen haben – das schrieb Kleves Kämmerer Klaus Keysers den Mitgliedern des Rates hinter die Ohren. Deshalb lehne er auch die Anträge von Offenen Klevern um 20.000 Euro und FDP um 40.000 Euro zu einem weiteren Ausbau der Photovoltaikanlagen für den Balkon ab. Wenn OK und FDP diese erneut fördern wollten, müssten sie den Betrag an anderer Stelle auf Heller und Pfennig einsparen.