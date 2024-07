343.000 Euro für Sanierung Fördermittel für Moyland – und plötzlich gratulieren alle

Manchmal hat der Erfolg viele Väter und Mütter. So muss es wohl auch bei Fördermitteln sein, die nun für Bedburg-Hau bewilligt worden sind. Zumindest wenn man sich die Anzahl an Glückwunschschreiben anschaut. Die Sanierung der Fassade des Schlosses Moyland wird mit 343.000 Euro aus Mitteln des Denkmalschutz-Sonderprogramms des Bundes gefördert. Und gleich eine ganze Reihe von Bundestagsabgeordneten vom Niederrhein klopft sich dafür auf die Schulter. „Es ist wichtig, dass wir solche Projekte unterstützen, auch in Zeiten einer angespannten Haushaltslage”, sagte die Grünen-Abgeordnete Ulle Schauws (Krefeld). „Wir freuen uns sehr darüber, dass es uns gelungen ist, in der Zusammenarbeit zwischen dem Niederrhein und Berlin Bundesmittel in Höhe von 340.000 Euro zur Förderung des Schlosses Moyland zu bewegen“, lassen sich der Klever FDP-Kreisvorsitzende Kay Erhardt und der Bundestagsabgeordnete Otto Fricke (Krefeld) zitieren. Der SPD-Abgeordnete Udo Schiefner (Viersen) sagt gar: „Ich bin glücklich, dass sich mein Einsatz für das Schloss Moyland in meinem betreuten Wahlkreis Kleve ausgezahlt hat.“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Kreises Kleve, Stefan Rouenhoff, sagte: „Wir sind glücklich und dankbar, dass der Deutsche Bundestag unseren Förderantrag bewilligt hat.“ Sein ausdrücklicher Dank gelte Otto Fricke, der den Förderantrag im Haushaltsauschuss unterstützt habe. Wie dem auch so: Am Ende zählt das Ergebnis.