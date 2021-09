Donsbrüggen : Förderkreis lädt zum Mühlentag ein

Die Donsbrüggener Mühle steht am 12. September im Mittelpunkt. Der Förderverein lädt dazu ein, das historische Gebäude zu besichtigen und bringt den Besuchern das Müllerhandwerk näher. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Donsbrüggen Die alte Mühle in Donsbrüggen wurde 1824 gebaut, 1982 restauriert und 1985 wieder in Betrieb genommen. Der Förderkreis lädt zum 26. Mühlentag nach Donsbrüggen ein. Die Besucher erwartet am 12. September ein abwechslungsreiches Programm.

Zum 26. Mal lädt der Förderkreis Alte Mühle Donsbrüggen Mühlenmuseum anlässlich des Deutschen Mühlentag nach Donsbrüggen ein. Nachdem die letzte Veranstaltung, bedingt durch die Corona-Pandemie, ausfallen musste, werden nun wieder zahlreiche Gäste in und rund um das historische Gebäude empfangen. Am Sonntag, 12. September, werden mehr als 1000 Mühlen deutschlandweit ihre Türen öffnen, um die zahlreichen Wind-, Wasser-, Dampf- und Motormühlen des Landes drehen zu lassen.

Traditionell findet der Mühlentag immer am Pfingstmontag statt. Der Deutsche Mühlentag zieht seit 1994 immer wieder zahlreiche Besucher in die Bauwerke in ganz Deutschland, um den Gästen die Geschichte und Funktionen der „ältesten Kraftmaschine der Menschheit“ und auch das alte Müllerhandwerk näher zu bringen.

Die Idee des Deutschen Mühlentages wurde vor mehr als 25 Jahren geboren. Anfang der 1990er-Jahre steigt in Deutschland das Interesse an regionalen Mühlenveranstaltungen immer weiter. Irgendwann erwacht hierzulande der Wunsch nach einem bundesweiten Aktionstag, wie er in den Niederlanden bereits seit 1973 stattfindet.1994 ist es dann soweit. Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung lädt erstmals dazu ein, die Bauwerke von innen zu besichtigen.

Dieses Jahr eröffnet ein ökumenischer Gottesdienst den Tag in Donsbrüggen. Geleitet wird die Messe von Propst Johannes Mecking. Mitwirken wird hier auch die Sing- und Spielschar Nütterden. Die Musiker haben schon an zahlreichen Veranstaltungen des Förderkreises mitgewirkt. Der Gottesdienst beginnt an dem um 10 Uhr. Dafür wird der Wortgottesdienst in der Pfarrkirche an diesem Sonntag nicht stattfinden.

Für alle, die nicht an der Messe teilnehmen, startet der Tag um 11 Uhr. Eine große Auswahl an frisch gebackenen Broten und ofenfrischem Butterkuchen wartet im Anschluss auf die hungrigen Besucher. Zu der Auswahl gehören Dinkelbrote, Weizenbrote, Butterkuchen und die berühmten „Mühlenmöpkes“, wie Paul Kersjes, Vorsitzender des Vereins, sie nennt.

Im Kuchenzelt können die Mühlenerzeugnisse bei einem gemütlichen Zusammensitzen verzehrt werden. Auch besteht die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen, die der Förderkreis Alte Mühle Donsbrüggen vorbereitet hat. Hauptpreis ist eine Fahrt im Heliumballon, der bei gutem Wetter noch am selben Abend abheben soll. Um zu gewinnen, muss die Zahl von Weizenkörnern in einem Behälter geschätzt werden. Die Preisverleihung findet am Nachmittag gegen 16 Uhr statt. Neben den leckeren Speisen und dem Gewinnspiel steht natürlich die Besichtigung der 1824 gebauten Mühle und des dazugehörigen Museums im Mittelpunkt. Bis 17 Uhr ist die Veranstaltung geplant.

Paul Kersjes hofft auf viele Besucher in Donsbrüggen. Doch geht er davon aus, dass die Zahl wohl etwas geringer ausfallen wird als üblich. Grund dafür ist, dass am 12. September ebenfalls der „Tag des offenen Denkmals“ stattfindet.