Kreis Kleve : Fördergelder: 166 Millionen Euro flossen in den Kreis

KREIS KLEVE Ein Großteil wurde für private Sanierungen ausgegeben. Unternehmen und Kommunen wurden für die Erhöhung der Energieeffizienz mit insgesamt 18,6 Millionen Euro gefördert.

„Einen großen Teil der bereitgestellten Mittel für den Kreis Kleve haben die Bürgerinnen und Bürger in die Steigerung der Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden investiert. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, denn in unseren Gebäuden steckt großes Energie-Einsparpotenzial“, so der CDU-Abgeordnete.