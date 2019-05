Radboud : Grenzenlos gegen den Schlaganfall

Chefarzt Dr. Christoph Baumsteiger, Prof. Dr. Frank Erik de Leeuw, Anita Tönnesen-Schlack und Stephan Lahr sowie Radboutumc Tjeerd van den Broek, von links, bei der Vertragsunterzeichnung am Montag in der Föhrenbachklinik. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Föhrenbachklinik kooperiert mit dem Radboud-Universitätsklinikum Nimwegen. Das Ziel: Schlaganfallpatienten sollen auch in den Niederlanden versorgt werden können. Knapp 800 Fälle gibt es im Kreis Kleve jährlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Es ist ein Vertrag, auf den die Protagonisten der Föhrenbachklinik beinahe ehrfürchtig blicken. Zehn Seiten lang ist das Werk, in dem jahrelange Arbeit über Grenzen hinweg schwarz auf weiß manifestiert wird. „Das ist ein Meilenstein, ein Durchbruch für uns“, sagt Dr. Frank Erik de Leeuw. Er ist Neurologe an der Radbouduniversitätsklinik und einer der größten Verfechter der Zusammenarbeit mit der Föhrenbachklinik in Bedburg-Hau.

Die beinhaltet die Vereinbarung, dass Schlaganfallpatienten, die im Kreis Kleve behandelt werden, in Notfallsituationen auch von modernen Behandlungsmethoden in den Niederlanden profitieren können. „Bei Schlaganfällen zählt jede Minute. Daher handelt es sich hierbei um eine lebenserhaltende Kooperation“, sagt Chefarzt Dr. Christoph Baumsteiger. Schon seit 2009 hat sich diese Praxis im Grenzland bewährt. Sind also die Niederländer bei der Behandlung bestimmter Symptome des Hirnschlags besser ausgerüstet, können Kreis Klever Patienten unbürokratisch in Nimwegen unterkommen. Der Vorteil: Während sogar, so sagt es Stephan Lahr, kaufmännischer Direktor der LVR-Klinik, Krankenwagen trotz Blaulicht bis zu eine Stunde für den Transport eines Patienten zur Spezialklinik in Düsseldorf, Krefeld oder Essen brauchen, sei man in knapp 22 Minuten in Nimwegen. Das gelte zumindest für Patienten aus dem Nordkreis. „Jemand aus Wachtendonk ist natürlich schneller in Krefeld“, sagt Baumsteiger. „Man sagt bei Schlaganfall-Patienten häufig auch: Zeit ist Gehirn. Daher müssen wir Hand in Hand arbeiten“, sagt de Leeuw.

Info Schlag-Patienten werden in der LVR-Klinik behandelt Patienten Knapp 800 Patienten aus dem Nordkreis Kleve werden pro Jahr in der LVR-Klinik wegen eines Schlaganfalls behandelt. 400 davon erlitten einen TIA. Ursachen Bewegungsmangel, Übergewicht und Rauchen sind die größten Risikofaktoren für Schlaganfälle.

Baumsteiger illustriert die Vorteile der Kooperation an einem Beispiel: der Drip-and-Ship-Methode. Dabei kommen Schlaganfallpatienten zunächst in ein regionales Zentrum, in diesem Fall die Föhrenbachklinik. Stellen die Ärzte dort einen großen Gefäßverschluss fest, der mechanisch entfernt werden sollte, beginnen sie mit blutverdünnenden Maßnahmen („drip“) und veranlassen den Transport („ship“) in eine Klinik mit Thrombektomie-Expertise, in diesem Fall die Radboud-Klinik. Im Gegenzug soll die Kompetenz und die Erfahrung der Föhrenbachklinik den niederländischen Kollegen zugutekommen.