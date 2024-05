„Fly Inn“ in ´s-Heerenberg Diese Pommesbude hat an Charme verloren – nicht aber an Geschmack

Ohne Zweifel: Eine Kindheitserinnerung ist immer auch ein Stück weit der Blick durch ein Nostalgiefenster. Doch als der Autor dieser Zeilen sonntäglich als kleiner Junge mit Eltern und Zwillingsschwester bei der Snackbar „Fly Inn“ in ´s-Heerenberg aß, waren die Pommes ein größeres Erlebnis. In der Rückblende waren sie knuspriger, war die Mayonnaise cremiger, das Kipcorn krosser. Und es gab für den deutsch-niederländischen Nachwuchs immer ein besonderes Highlight: von der Chefin des Hauses ein „spekje“ (buntes Marshmallow) auf die Hand. Wer so mutig war, eigenständig zu bestellen, bekam ein zweites. Die Pommesbude war ein kleines Paradies, in dem es die leckerste Mahlzeit der Woche gab.