BUND-Umweltschützer : Studie fordert Schließung des Flughafens Weeze

Die Umweltorganisation sieht im Flughafen Weeze „die ganze Absurdität des Fliegens“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die Umweltschützer vom BUND zeigt dem Flughafen die rote Karte. Er sei überflüssig, weil weder wirtschaftlich noch von Bedeutung für die Region. Geschäftsführer Ludger van Bebber weist das Papier als „unseriös“ zurück.

Die Umweltorganisation BUND und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) fordern die Schließung von sieben Regionalflughäfen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie. Die Umweltschützer kritisieren die Unterstützung kleiner Flughäfen mit Steuermitteln als „klimaschädliche Geldverschwendung“. Die Regionalflughäfen zeigten „die ganze Absurdität des Fliegens“ auf, sagte der Chef der Umwelt-Organisation BUND, Olaf Bandt.

Untersucht wurden 14 ausgewählte regionale Airports, in NRW neben Weeze auch Paderborn, Münster und Dortmund. Die Studie beschäftigt sich mit der Wirtschaftlichkeit, der Bedeutung für die Verkehrsanbindung und der Entwicklung der Passagierzahlen von Flughäfen mit 200 000 bis drei Millionen Fluggästen im Jahr. Dem Flughafen Weeze zeigen die Umweltschützer dabei die rote Karte. Gerade bei der Anbindung der jeweiligen Region an den internationalen Flugverkehr schneidet Weeze besonders schlecht ab, weil nur Ferienflüge im Angebot seien. „Urlaubsflüge haben keine Bedeutung für die Daseinsvorsorge“, sagt Werner Reh, Mitautor der Studie und langjähriger BUND-Verkehrsexperte, im Gespräch mit unserer Redaktion.

info Airport verweist auf Steuerzahler-Studie Widerspruch Die Aussagen der Studie zu den wirtschaftlichen Jahresergebnissen würde in krassem Widerspruch zu den Erkenntnissen des Bund der Steuerzahlers stehen, sagt Airport-Chef Ludger van Bebber. Wirtschaftlichkeit Unter Berücksichtigung der Subventionen der öffentlichen Hand hätten nur zwei der 21 Regionalflughäfen schwarze Zahlen geschrieben, einer davon sei Weeze, so die Studie des DSI vom März 2020.

Die Studie belege, dass die aufkommensstärksten Flüge der Regionalflughäfen ohnehin auch von den großen Flughäfen angeboten werden. Im Klartext: „Weeze ist eigentlich überflüssig, weil man auch von Düsseldorf aus fliegen kann“, sagt Reh. Der Flughafen dort sei 76 Kilometer entfernt und in 50 Minuten per Auto zu erreichen. Noch besser sei, gute Zuganbindungen zu schaffen. „Statt Billigflüge von Regionalflughäfen weiter zu subventionieren, sollten alle Regionalflughafenstandorte in das Express-Rail-System der Bahn als Zubringer zu den großen Flughäfen eingebunden und die Bahnverbindungen optimiert werden.“ Statt Urlaubsflüge mit Billigfluglinien zu unterstützen, müsse ein übergreifendes Zug-Flug-System vorangetrieben werden, um die Regionen besser an die Großflughäfen anzubinden, fordert der BUND. Für Reh steht auch ein großer Transformationsprozess bei den Arbeitsplätzen an. Flugbegleiter etwa könnten Zugbegleiter werden, sagt er plakativ.

Weeze gehört in der Studie zu den Flughäfen, die in der Bewertung ganz am Ende stehen. Nur Erfurt-Weimar schneidet noch schlechter ab. Auch bei den Passagierzahlen und der Wirtschaftlichkeit sehe es düster aus. Die Unterstützung des Flughafens durch Kreis und Gemeinde über eine Erhöhung der Stillen Beteiligung senke die Betriebskosten und komme damit einer Subvention gleich, meint der BUND-Verkehrsexperte.

Der Flughafenverband ADV kritisierte die Studie als wenig überzeugend. Entscheidend seien die wirtschaftlichen Effekte in der Region, die durch den Flughafen erzielt würden. Flughafen-Geschäftsführer Ludger van Bebber nennt die Untersuchung „unseriös“. Sie sei gespickt mit merkwürdigen Annahmen. So sei es absurd, die Emissionen der Airlines dem Flughafen zuzuschreiben. „Wir als Flughafen sind klimaneutral und produzieren hier mehr Energie als wir verbrauchen“, sagt er. Unter anderem gibt es am Flughafen eine riesige Solaranlage. Man könne nur das beeinflussen, für das man auch selbst verantwortlich sei, sagt er. Flughäfen zu schließen und die Jets woanders starten zu lassen, entlaste die Umwelt überhaupt nicht. Widersprüchlich ist für ihn auch, dass die fehlende Anbindung an die Großflughäfen als Negativum für den Airport Weeze gelte. „Was macht es denn für einen Sinn von Weeze nach Frankfurt zu fliegen, um von da nach Malaga weiterzufliegen? Besser ist doch, direkt ab Weeze nach Malaga zu fliegen.“