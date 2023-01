Olivenöl und Medikamente Drogentest am Flughafen Weeze falsch positiv – Mann saß grundlos in U-Haft

Es waren drei Koffer, die am vergangenen Dienstag am Flughafen in Weeze landeten. Dem Zoll kamen die isoliert aufgegebenen Gepäckstücke verdächtig vor. Die Beamten öffneten den ersten und entdeckten eine weiße Substanz. Dabei seien die Drogentests positiv ausgefallen, so Ivan Cule, Pressesprecher des Hauptzollamts Duisburg, in einer Stellungnahme. Cule ergänzte, dass es sich nach ersten Erkenntnissen um Amphetamin gehandelt habe. Zu dieser Gruppe gehört auch die Partydroge MDMA. Ein 32 Jahre alter Mann wollte seine Koffer in Weeze abholen und wurde festgenommen. Wie sich jetzt herausstellte, völlig zu Unrecht.