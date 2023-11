500 Flüchtlinge erwartet Politik gibt grünes Licht für Landesunterkunft in Kalkar

Niemand hat es sich leicht gemacht, doch die eindringlichen Worte der Stadtspitze blieben nicht ohne Wirkung. Der Rat der Stadt Kalkar hat mit 23 zu 5 Stimmen für eine Landesunterkunft gestimmt. In Kalkar werden mittlerweile 25 Flüchtlinge pro Woche zugewiesen, schon lange gibt es keine anzumietenden Wohnungen mehr, die Bürgerbegegnungsstätte ist voll, die erste Turnhalle zweckentfremdet. Die Verwaltung weiß nicht, was sie noch tun soll. „Die Kollegen arbeiten am Limit, hier läuft gar nichts mehr. Wir werden die Situation alleine nicht bewältigen“, stellte Bürgermeisterin Britta Schulz klar.