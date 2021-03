Kleve : Stadt sucht privaten Wohnraum für Migranten

Die Stadt Kleve will privaten Wohnraum anmieten. Den Flüchtlingen soll so auch die Integration erleichtert werden.

Kleve In Kleve werden Unterkünfte für Flüchtlinge gesucht. Privater Wohnraum kann bei der Stadtverwaltung angeboten werden. Im Fokus stehen dabei Wohnungen, in denen Familien mit Kindern untergebracht werden sollen.

In den vergangenen Jahren sind viele Menschen nach Deutschland gekommen. Auch in Kleve konnten Menschen ein neues zu Hause finden, manche von ihnen eine neue Heimat. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine gute Integration. Durch die bereitwillige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, ehrenamtlichen und karitativen Einrichtungen und Dienstleistern sowie des Teams der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung ist das an vielen Stellen gut gelungen.