4500 Menschen evakuiert Um 19.59 Uhr: Fliegerbombe im Zentrum von Kleve erfolgreich entschärft

Alle Personen, die innerhalb dieses Sicherheitsbereiches arbeiten oder wohnen, mussten ihre Häuser oder Betriebe verlassen. Die Evakuierung in den Geschäften begann bereits am Nachmittag. Der Bäcker Büsch schloss um 13 Uhr, der Edeka-Markt um 15 Uhr. Eine Notunterkunft für Betroffene der Evakuierung wurde in der Mehrzweckhalle Materborn an der Dorfstraße eingerichtet. So wurden die Bewohner der Senioreneinrichtung der Evangelischen Stiftung mit Krankenwagen von der Hagsche Straße nach Materborn transportiert. Vor der Polizeiabsperrung an der Hagsche Straße standen einige evakuierte Bewohner und Bürger, die sich fragten, wie sie denn nun zur Notunterkunft beziehungsweise von A nach B kommen würden. Die Polizeibeamten – nicht alle waren ortskundig – konnten da nur bedingt helfen. Ohnehin hatten sie genug damit zu tun, einige Bürger daran zu hindern, die gesperrte Hagsche Straße in Richtung Lindenallee hochzulaufen. Zumal nicht jeder die Anweisungen der Beamten ernst nahm – manche marschierten einfach in Gruppen durch.