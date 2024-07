Fleischer-Innung Kreis Kleve spricht Gesellen los Nachwuchs für das Fleischer-Handwerk

Der beste Nachwuchsmetzger im Kreis Kleve kommt aus Issum: Nils Olyschläger wurde in Xanten als der Innungsbeste Fleischer 2024 ausgezeichnet. Nils hat die Ausbildung bei seinem Vater Peter Olyschläger in Issum absolviert. Dort wird er auch weiterhin arbeiten. Sein nächstes Ziel ist die Meisterprüfung. Dafür wird er den Niederrhein verlassen und die 1. Bayrische Fleischerschule in Landshut besuchen.