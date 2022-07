Klever Verwaltung : Flächennutzungsplan ohne Steuerung von Windanlagen

Kleve Bis einschließlich Freitag, 29. Juli, haben alle Interessierten erneut die Möglichkeit, sich über die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Kleve zu informieren und Stellungnahmen oder Anregungen abzugeben.

Zum Hintergrund: Im Flächennutzungsplan (FNP) wird grafisch dargestellt, wie die Flächen im Stadtgebiet von Kleve genutzt werden und wie sie sich in Zukunft entwickeln sollen. Er ist jedoch nicht statisch, sondern wird regelmäßig durch Änderungen an aktuelle Entwicklungen angepasst. Auf der Grundlage des FNP kann die Stadt Bebauungspläne erstellen.

In der Öffentlichkeit wurde in der Vergangenheit insbesondere über das Thema Windenergieanlagen diskutiert, da im Flächennutzungsplan Bereiche festgelegt werden sollten, in denen diese Anlagen konzentriert errichtet werden können. Es konnten aber keine Flächen ermittelt werden, die eine Zustimmung erhielten, wie es von der Stadt heißt. In dem nun in der Offenlage befindlichen Plan wird also keine Steuerung von Windenergieanlagen vorgenommen. Das bedeutet, dass das gesamte Stadtgebiet für einzelne Windenergieanlagen freigegeben wird.