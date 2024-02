Fitomat in Kleve und Goch So funktioniert das Fitnessstudio nur für Frauen und ohne Personal

Es mag weiterhin Fitnesssportler geben, die gerne ihre Muskeln unterm weit ausgeschnittenen Achselhemd zeigen, vor dem Spiegel posen, die Eiweiß-Shakes nur so in sich hinein kippen und an den Geräten lauter stöhnen als nötig. Nach rein subjektiver Erfahrung sind es eher Männer, die sich so im Sportstudio, das heute gern „Gym“ genannt wird, in Szene setzen. Es gibt aber auch viele andere (jeden Geschlechts), die so trainieren, wie es für sie Sinn macht und ihnen wohl tut. Nicht wenige Frauen ziehen es dabei vor, unter sich zu sein. Bauch einziehen und Frisur richten unnötig – Hauptsache, es wirkt und macht womöglich noch Spaß.