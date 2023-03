Kleves Partnerstadt Fitchburg-Studenten sind zu Besuch am Niederrhein

Neben Ronse, Worcester und Ameland hat die Stadt Kleve seit 31 Jahren eine Partnerschaft mit Fitchburg in den USA. Der Pionier der deutsche-amerikanischen Begegnung war seinerzeit der Klever Unternehmer Paul K. Friedhoff, der 1984 das Spectro-Zweigwerk in der 40.000-Einwohner-Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts gründete. Daraus ergaben sich rege Kontakte über den großen Teich, die am 26. April 1992 mit der Unterzeichnung der offiziellen Städtepartnerschaftsurkunde im Haus Koekkoek durch die damaligen Bürgermeister Karl Thelosen und Jeff Bean mündeten. Übrigens am Tag des 750 Jahre Jubiläums der Stadt Kleve. Seit 2004 kümmert sich ein Arbeitskreis der Gesellschaft für internationale Begegnungen Kleve (GiB) um die freundschaftlichen Beziehungen. Seit 2011 gibt es zudem ein offizielles Kooperationsabkommen zwischen der Fitchburg State University und der Hochschule Rhein-Waal.