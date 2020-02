Kalkar : 170 Mio. Euro für niederrheinische Standorte der Bundeswehr

Generalleutnant Klaus Habersetzer hielt einen Vortrag in der Kalkarer Kaserne (Archivfoto aus dem vergangenen Jahr). Foto: Markus van Offern (mvo)

Am Doppelstandort Kalkar/Uedem leisten 1500 Soldaten und Soldatinnen sowie zivile Mitarbeiter aus 24 Ländern ihren Dienst. „Ihnen die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Sachen Unterkünfte, Arbeitsplätze und Betreuung zu bieten muss das Ziel all unserer Bemühungen sein“, sagt Generalleutnant Klaus Habersetzer beim Aschermittwoch-Fischessen.

(nik) Einmal im Jahr trifft sich die zivile Gesellschaft im Kasino der Kalkarer Kaserne. So war das Aschermittwoch-Fischessen wieder Anlass zu Austausch und Begegnung, voraus ging ein Vortrag des Kommandeurs Zentrum Luftoperationen, Generalleutnant Klaus Habersetzer. Der 62-Jährige, der 2019 den Standort übernommen hatte, begrüßte Vertreter aus unterschiedlichsten Bereichen und verschaffte ihnen einen Einblick in das, was sich in den militärischen Liegenschaften so tut. Und das ist eine Menge.