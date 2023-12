6,3 Millionen Euro sichergestellt Großrazzia in NRW – diesmal ist Kleve dabei

In Kleve durchsuchten die Ermittler mehrere Räume eines Firmengebäudes. „Hier wurden Unterlagen sichergestellt. Ziel war es hier, Beweismittel zu beschlagnahmen. Diese sollen helfen, die Vorwürfe zu belegen“, sagt Julius Sterzel, Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Er erklärt, dass Personen, bei denen das gesuchte Material gefunden wurde, nicht zwangsläufig in die Vorgänge involviert sein müssen. Von den Papieren erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise auf die der Gruppe gemachten zahlreichen Vorwürfe. „Wenn man dieses Konstrukt der verschiedenen Anschuldigungen nachweisen will, muss man die dazu benötigten Belege auch sicherstellen“, erklärt Sterzel. Erst nach deren Auswertung könne eine Aussage darüber getroffen werden, ob oder gegebenenfalls wie viele in Kleve wohnende Personen an den möglichen kriminellen Handlungen beteiligt waren, so der Staatsanwalt.