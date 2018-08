Fingerhutshof: Bürgermeisterin Sonja Northing verteilt Eis an Kinder

Kalkar-Wissel Der Ferienspaß auf dem Fingerhutshof bietet Kindern in den Sommerferien Spiel und Spaß. Traditionell schaute die Bürgermeisterin vorbei. Sie hatte für die Kinder eine Erfrischung dabei – für Aufsehen sorgte auch ihre Verkleidung.

Es sind Sommerferien. Deshalb findet auch in diesem Jahr wieder die Aktion Ferienspaß der Stadt Kleve auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel statt. Zwei sogenannte Maßnahmen, die jeweils sieben Tage gehen, werden angeboten. „Für die Kids gibt es hier Bastelangebote, einen Kostümwettbewerb und traditionell gestalten sie ihre eigenen Abschlussshow zu der dann am letzten Tag auch die Eltern kommen dürfen“, sagt Andrea Gerritsen, Jugendpflegerin der Stadt Kleve. Auf dem Hof steht zudem eine Tischtennisplatte, ein kleines Volleyballfeld und reichlich Platz zum Fußball spielen oder sonstigen Toben ist auch gegeben.

Heute ist auf dem Hof Kostümtag. Das beweist nicht nur Sonja Northing in ihrem Drachenkostüm, sondern auch die Kinder. Spiderman, Superman, eine Qualle, ein Goldfisch, eine Polizistin, eine Prinzessin und ein Bär – um nur ein paar zu nennen. „Letztes Jahr waren alle verkleidet nur ich nicht. Deshalb hab ich gedacht, komme ich dieses Mal auch verkleidet – und ich hab meinen kleinen Drachen Drago dabei“, sagt Northing. Drago ist ein kleines grünes Stofftier, auch das kommt bei den Kindern gut an, wird von Hand zu Hand gereicht. „Ich verkleide mich sehr gerne, das macht doch Spaß. Nächstes Jahr will ich noch mehr von euch in Kostümen sehen“, sagt die Bürgermeisterin. Für sie sei der Besuch heute sehr wichtig gewesen: „Das ist mein erster Tag nach dem Urlaub, ich wollte unbedingt hier sein“, so Northing. „Die Kinder freuen sich total. Und gleich werde ich noch eine oder zwei Stunden mit ihnen spielen. Das macht eine Freude.“