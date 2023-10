Fotoaustellung in Bedburg-Hau Findelkinder aus Kenia finden ein Zuhause

„Die Armut in vielen Ländern der Welt ist die Grundlage dafür, dass wir so viel Wohlstand haben“, stellte der kaufmännische Direktor der LVR-Klinik, Holger Höhmann, am vergangenen Freitag in seiner Ansprache zur Vernissage der Fotoausstellung „Nyengos Friends“ selbstkritisch fest; wobei er einschränkte: „Diese Meinung muss aber nicht jeder teilen.“ Tatsache allerdings ist, dass es in vielen Ländern, insbesondere in Afrika, äußerste Armut gibt: nur alle zwei Tage eine Mahlzeit, Wasser gibt es lediglich in weiter Entfernung (wobei dieses Wasser gleichzeitig zum Baden, zum Waschen und als Trinkwasser genutzt wird), Arbeitsplätze sind rar und Kinder können oftmals nicht zur Schule gehen, da sie mitarbeiten müssen, um für den Unterhalt der Familie zu sorgen.