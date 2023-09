Finanzierung unklar Wie geht es mit der Sozialberatung im Kreis Kleve weiter?

Die Initiative der Diakonie wurde von Seiten der Kommunen positiv aufgenommen. Teilweise gab es konkrete Wünsche zu Beratungsorten oder zum Beratungsumfang. Die Beratung in Kerken, Kleve und Kalkar findet in den Gemeindehäusern der ev. Kirchengemeinden statt, in Weeze im Wellenbrecher, in Kevelaer im Info- und Beratungsladen Neuland, in Xanten im Diakonie-Büro an der Poststraße, in Goch im Haus der Diakonie an der Brückenstraße.