Kurzarbeit, Homeoffice und Co. in Kleve : Finanzamt weist auf Neuerungen bei der Steuererklärung hin

Kurzarbeit, Homeoffice und Co. in Kleve

Kreis Kleve Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Steuererklärung. Das Finanzamt Kleve weist zum Beispiel auf die Einführung der Homeoffice-Pauschale hin. Auch für Kurzarbeiter gibt es einiges zu beachten. Noch ist aber Zeit.

Noch ist zwar Zeit. Wer will, kann sich aber jetzt schon um seine Steuererklärung für das Jahr 2020 kümmern. Beeilen muss man sich dabei nicht: Die Frist für die Abgabe läuft am 31. Juli ab – und auch nur für die, die zur Abgabe verpflichtet sind. „Da dies ein Samstag ist, verlängert sich die Frist auf den 2. August 2021“, sagt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler . Diejenigen, die auf die Hilfe eines Steuerberaters oder Lohnsteuerhilfevereins setzen, haben bis Ende Februar 2022 Zeit.

Einführung der Homeoffice-Pauschale Für die Steuererklärungen der Jahre 2020 und 2021 können Bürger einen pauschalen Betrag von fünf Euro für jeden Kalendertag, an dem die gesamte betriebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausgeübt wurde, ansetzen. Diese Pauschale kann an maximal 120 Tagen angesetzt werden, also bis zu einem Höchstbetrag von 600 Euro. Die Homeoffice-Pauschale wird wie andere Werbungskosten auf den Werbungskostenpauschbetrag von 1000 Euro angerechnet.