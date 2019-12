Einsatz im Grenzgebiet : Feuerwehren starten Projekt für mehr Sicherheit

Bedburg-Hau/Kalkar Die Wehren von Bedburg-Hau und Kalkar wollen im Grenzgebiet zwischen den Kommunen noch besser zusammenarbeiten.

Die Gemeinde Bedburg-Hau und die Stadt Kalkar wollen für mehr Sicherheit in ihren Außenbezirken sorgen. Deshalb haben sie beschlossen, ihre interkommunale Zusammenarbeit zu verstärken und künftig nach einem gemeinsamen Sicherheitskonzept zu arbeiten.

Das gemeinsame Vorhaben beinhaltet nicht nur einen neuen, zentralen und modernen Standort der gemeinsamen Einheit in Huisberden, sondern auch eine neue Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge. In enger und regelmäßiger Abstimmung ist man sich einig, wie der Ausstattungsstandard für die Einheit mit der Feuerwehr mit der Stadt Kalkar aussehen muss.

Derzeit sorgen laut Hendricks etwa 170 Feuerwehrfrauen und -männer rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürger im Gemeindegebiet. Mehr als 130 Mal mussten sie bereits in diesem Jahr ausrücken. Tendenz steigend. „Für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ist ist die konstruktive Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung ein Glücksfall. Das zeigt die gute technische und personelle Ausstattung der Einheiten“, betont Hendricks.

Schon seit vielen Jahren sind sich Politik, Verwaltung und Feuerwehr beider Kommunen darüber einig, dass insbesondere in den ländlichen Randgebieten für die Einsatzkräfte besondere Herausforderungen existieren, die berücksichtigt werden müssen. Deswegen gibt es auch bereits seit längerem einen Austausch zwischen den Wehrführungen beider Kommunen sowie den Verwaltungen. „Die politischen Verantwortlichen in den Räten wurden stetig über den aktuellen Sachstand seitens der Feuerwehr informiert“, so Hendricks.