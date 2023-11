Stabsrahmenübung in Goch Die Feuerwehr bereitet sich auf Unfallszenarien vor

Dabei fuhr ein Pkw mit Wohnanhänger auf die Autobahn und wurde von einem ungebremsten Lkw gerammt. Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw die Leitplanke durchbrach und in einem Entwässerungsgraben landete. Fahrzeugteile blockierten sämtliche Fahrspuren und die Standstreifen. In der Folge bildete sich ein kilometerlanger Stau in Richtung Arnheim. Extreme Wetterbedingungen mit Temperaturen von über 30 Grad stellten zusätzlich eine Herausforderung dar, da die Rettungskräfte unter diesen Bedingungen arbeiten mussten. Auch gingen zahlreiche Notrufe ein, da Personen im Stau aufgrund der Hitze kollabierten. Jedoch hörten die Herausforderungen hier nicht auf. Ein weiterer Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang, bei dem ein Lkw mit einem Güterzug kollidierte, der Gefahrgut transportierte. Kesselwagen schlugen Leck, es bildete sich eine Gefahrstoffwolke. Zudem war ein Traktor mit einem Zug in Geldern zusammengestoßen, und bei Bofrost in Straelen brach ein Brand aus. All diese Szenarien verschärften die Lage und forderten die Feuerwehr bis an ihre Grenzen.