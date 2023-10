Im Hammereisen Kranenburg So lief die Großübung mit niederländischen Kräften und Mantrailing-Hunden

Übrigens: Wenn es um die Sicherheit von Menschenleben und Sachwerten geht, ist das Ziel aller Feuerwehren und Hilfsorganisationen dasselbe, unabhängig davon, ob sie in Deutschland oder in den Niederlanden tätig sind: Sie wollen helfen und Schaden verhindern. Somit ist die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg von entscheidender Bedeutung, wobei die Feuerwehr Kranenburg seit mehr als 45 Jahren eine intensive Freundschaft zur Brandweer in Gennep pflegt, um in Notfällen, wie jetzt wieder geübt, gemeinsam handeln zu können.