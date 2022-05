Realistisches Training : Feuerwehr übt Einsatz nach Explosion in Donsbrügger Mühle

KLEVE-KRANENBURG Die Feuerwehren aus Kleve und Kranenburg und der Malteser Hilfsdienst probten für den Ernstfall. ISAR Germany und die DLRG mimten die Verletzten.

Ein realistisches Szenario hatten sich die Übungsleiter Jan-Peter Fruhen und Peter Winands einfallen lassen, um rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kleve und Kranenburg und des Malteser Hilfsdienstes bei einer Übung zu fordern. Das Szenario einer Explosion in der Donsbrügger Mühle, zu diesem Zeitpunkt gut besucht, wurde durchgespielt. Neben der örtlichen Löschgruppe rückten zur Übung auch die Löschzüge Rindern und Nütterden an.

Nach der ersten Erkundung rief Einsatzleiter Christian Kellner die sogenannte MANV-Lage (Massenanfall von Verletzten) aus. Parallel starteten die ersten Löschtrupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung innerhalb der Mühle, wobei auch in den anderen Abschnitten schnelles Handeln gefragt war. Zwischenzeitlich trafen Einheiten des Malteser Hilfsdienstes (MHD) des Kreises Kleve ein, um die verletzten Personen zu sichten, zu betreuen und zu versorgen. Zeitgleich richteten weitere Kräfte des MHD und der Feuerwehr eine Verletztensammelstelle ein, an der die weitere Versorgung sowie der Abtransport der Verletzten erfolgen sollte. Um weiteren Schaden von den angrenzenden Gebäuden fernzuhalten, wurde zudem eine Riegelstellung eingerichtet.

Wenngleich es sich lediglich um eine Übung handelte, waren die getroffenen Maßnahmen erfolgreich, wovon sich der Leiter der Feuerwehr der Stadt Kleve, Ralf Benkel, sowie sein Kollege der Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg, Norbert Jansen, überzeugten. Zum Ende der Übung konnten sie unisono feststellen, dass es für alle Einheiten eine herausfordernde und realistische Einsatzsituation gewesen war, welche alle Beteiligten in besonderem Maße forderte. Vor allem die detailgetreue Darstellung der Verletzten durch die RUND-Gruppe der I.S.A.R. Germany, in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe der DLRG Bedburg-Hau, trug hierzu in erheblichem Maße bei. Denn die Darstellung der verschiedensten Verletzungsmuster und des daraus resultierenden Verhaltens der Mimen hatten die Einsatzkräfte so gefordert, dass sie beinahe vergaßen, dass es sich hierbei um ein Übungsszenario handelte.