Auf der Suche nach Ehrenamtlern Feuerwehr Till-Moyland putzt Klinken für neue Mitglieder

Melanie Schouten (37), Steffen Michels (37) und Horst Osterkamp (53) fanden so ihren Weg in die Löscheinheit, die dadurch jetzt auf 23 freiwillige Feuerwehrfrauen und -männer in Till-Moyland zählen kann. Nach einer „Kennenlernphase“ wurden die drei jetzt die Kameradschaft aufgenommen. Damit sie aber ins aktive Einsatzgeschehen eingreifen können, steht noch die Grundausbildung an. Diese findet in der Regel einmal jährlich in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kalkar statt. Hier teilen sich die Bedburg-Hauer und Kalkarer Wehr die Ausbilder und Ausbildungsmodule.