Rauch drang aus Fenster Feuerwehr löscht Zimmerbrand an der Sackstraße in Kleve

An der Einsatzstelle konnte schnell festgestellt werden, dass sich keine Menschen mehr in der Wohnung befanden. Das Feuer war in einem Raum im Erdgeschoss an der Gebäuderückseite ausgebrochen. Die Feuerwehr drang unter Atemschutz in die Wohnung vor und konnte den Brand schnell löschen. Mögliche Brandursache ist der technische Defekt eines Elektrogerätes. Es kamen keine Personen zu Schaden.