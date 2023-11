Einsatz in Schottheide Feuerwehr löscht Scheunenbrand in Kranenburg

Die Feuerwehren in Kleve und Kranenburg sind am Mittwochmittag um 13.13 Uhr zu einem Scheunenbrand in der Straße Schottheider Feld gerufen worden. Dort stand das Dach eines leerstehendes Stalls, in dem früher Schafe gehalten wurden, in Flammen. „Teile der Dachfläche waren betroffen, wir konnten aber ein Übergreifen auf das Gesamtgebäude verhindern“, sagt Wehrleiter Andreas Thelosen.