Drehleiter im Einsatz Feuerwehr löscht Kaminbrand in Materborn

Die Freiwillige Feuerwehr Kleve ist am Sonntag (21.Januar 2024) um 10.55 Uhr zu einem Kaminbrand am Höhenweg in Materborn gerufen worden. Beim Eintreffen des Löschzuges Süd (Materborn/Reichswalde) drang bereits dichter Rauch aus dem Schornstein. Nach erster Erkundung sind mehrere Trupps unter Atemschutz ins Gebäude zu verschiedenen Revisions-Öffnungen vorgegangen.