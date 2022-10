35 Löschkräfte im Einsatz : Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand in Hönnepel

Die Kalkarer Feuerwehr während des Einsatzes. Foto: Feuerwehr Kalkar

Kalkar-Hönnepel In Hönnepel ist am Montag ein Fahrzeug in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen, nun ermittelt die Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr Kalkar wurde am Montagnachmittag mit den Löschzügen Ost und Mitte zu einem Fahrzeugbrand auf einem Bauernhof in Kalkar-Hönnepel gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits ein Löschversuch mit einem Pulverlöscher durch den Eigentümer des Fahrzeuges unternommen worden, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Die Löschgruppen aus Hönnepel, Appeldorn und Niedermörmter löschten den Brand mit zwei C-Rohren und Löschschaum. Später wurde das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Löschzug Mitte musste nicht tätig werden. Insgesamt waren etwa 35 Feuerwehrleute für eine Stunde unter Einsatzleitung von Roland Matenaer im Einsatz. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zur Brandursache oder Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen werden durch die Polizei übernommen.

(RP)