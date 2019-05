Bedburg-Hau : Mercedes brennt aus: Drei Verletzte

Komplett ausgebrannt ist dieser Mercedes am Montag auf einem Hof in Hau. Foto: Feuerwehr

Bedburg-Hau Auto stand in der Garage an der Waldstraße in Hau lichterloh in Flammen.

(RP) Drei Menschen wurden bei einem Autobrand am Montag verletzt, sie erlitten bei Löschversuchen eine Raiuchvergiftung. Um 12.12 Uhr wurde die Feuerwehr Bedburg-Hau zu dem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Waldstraße in Hau alarmiert. Der in einer Garage abgestellte Mercedes brannte trotz der Löschversuche der Wehrmänner vollständig aus. Bei eigenen Löschversuchen waren drei Personen durch Rauchgase verletzt worden und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unbekannt. Die Eigentümer waren vom Einkaufen gekommen und hatten den Mercedes in der Garage abgestellt, berichtet die Feuerwehr. Kurz darauf bemerkten sie, dass ihr Mercedes in Flammen stand. Nachdem eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher erfolglos blieben, zogen sie mit einem Seil und einem Traktor den brennenden Mercedes ins Freie.