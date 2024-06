Starke Rauchentwicklung Feuer bei Speditionsfirma in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau · Am Freitagabend ist es in Bedburg-Hau zu einem Brand gekommen. Das Feuer in dem Speditionsunternehmen sorgte für eine große Rauchentwicklung. Was in Flammen geraten ist.

09.06.2024 , 10:38 Uhr

Am Freitagabend ist es in Bedburg-Hau zu einem Brand bei einem Speditionsunternehmen gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde um 22.28 Uhr ins Gewerbegebiet An der Molkerei gerufen. Nach einer ersten Sondierung forderte sie aufgrund der starken Rauchentwicklung zusätzliche Einsatzkräfte an. Nachdem eine Wasserversorgung von beiden Seiten der Fahrzeug- und Lagerhalle hergestellt worden war, gingen drei Angriffstrupps unter schwerem Atemschutz ins Gebäude. Auch mit Einsatz einer Wärmebildkamera konnten sie die Brandstelle im Bereich eines dort abgestellten Autos ausfindig machen. Aus unbekannter Ursache hatten zahlreiche mit Öl- oder Lösungsmittel getränkte Lappen Feuer gefangen. Die Flammen konnten gelöscht werden, im Anschluss wurde eine umfangreiche Überdruckbelüftung durchgeführt, um das gesamte Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zwei Mitarbeiter hatten vor Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern durchgeführt. Sie verweigerten jedoch die Sichtung und Versorgung durch den Rettungsdienst. Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers. Vor Ort waren 45 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuer bei Spedition in Bedburg-Hau

(lukra)