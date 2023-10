Jungtier in Gefahr Feuerwehr Kranenburg rettet Katze vom Dach

Am Dienstagmorgen um 9.40 Uhr wurde der Löschzug Kranenburg zu einer Tierrettung an die Riehlstraße alarmiert. Eine etwa fünf Monate alte Katze befand sich auf dem First eines Wohnhauses. Die hinzugezogene Drehleiter der Feuerwehr Kleve wurde in Stellung gebracht, das Jungtier konnte vom Dach gerettet werden.