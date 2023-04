Feuerwehr Kranenburg Einsatzzahlen haben sich deutlich erhöht

Für Norbert Jansen, derzeitiger Leiter der Kranenburger Feuerwehr, war es die letzte Jahresdienstbesprechung zu der er in das Gerätehaus nach Nütterden eingeladen hatte. Denn Jansen wird im September dieses Jahres vom aktiven Dienst in die Ehrenabteilung wechseln. Die Nachfolge soll künftig Gemeindebrandinspektor Andreas Thelosen übernehmen, wobei Christoph Jansen in die Leitung der Gemeindefeuerwehr nachrückt. Die Ernennung von Thelosen und Jansen auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters zu neuen Wehrleitern und Ehrenbeamten durch den Rat, dürfte eine Formsache sein.