Feuerwehr-Präsentation in Kleve : Neues Löschgerät bald auch in Kleve?

Das „LUF 60“ in Aktion am Ufer der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve An der Hochschule Rhein-Waal informierte die Feuerwehr über das „LUF 60“. Dabei handelt es sich um ein ferngesteuertes Raupenfahrzeug, das für schwer zugängliche Bereiche gedacht ist.

(RP) Ein Blickfänger für alle, die zufällig vorbeikamen: An der Hochschule Rhein-Waal hat die Firma LUF GmbH aus Österreich ein Löschunterstützungsfahrzeug präsentiert. Die Feuerwehr Kleve hatte in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve zur Vorstellung des ferngesteuerten Raupenfahrzeugs „LUF 60“ eingeladen. Das soll effektives Löschen auch in schwer zugänglichen und sehr gefährlichen Bereichen möglich machen.

Im Audimax der Hochschule stellte der ehemalige Kreisbrandmeister des Landkreises Leer in Ostfriesland, Volkmar Helmers, das Konzept des Fahrzeuges vor. Er berichtete, wie er einen Vorläufer des LUF in seiner Heimat für den Emstunnel der Autobahn 31 eingeführt hatte. Beschafft wurde es vorerst als reines Tunnellöschgerät. Als es auch bei einem Transformatorbrand in einem großen Umspannwerk zum Einsatz kam, wurde klar, dass das Konzept auch bei anderen Schadensereignissen greift. „Das Konzept könnte in Zukunft auch für uns als Feuerwehr Kleve interessant sein“, sagte der Klever Feuerwehrchef Ralf Benkel. Die Demonstration am Spoykanal und im Parkhaus der Hochschule verlief demnach eindrucksvoll.