Kleve : Feuerwehr befreit Autofahrerin aus Wassergraben

Kleve Die Frau war bei einem Wendemanöver auf der Eichenallee in den Straßengraben gerutscht und konnte sich nicht eigenständig helfen. Den Unfall überstand sie aber unverletzt.

Am Mittwoch, 21. Juli, ist die Feuerwehr Kleve gegen 9:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Eichenallee in Rindern alarmiert worden. Auf der wenig befestigten Straße war eine Autofahrerin beim Wenden in einen Wassergraben gerutscht und konnte ihr Auto nicht mehr eigenständig verlassen. Sie konnte durch die Feuerwehr unverletzt aus ihrem Fahrzeug befreit werden.