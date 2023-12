Erhöhte Feuergefahr Die Feuerwehr im Kreis Kleve warnt vor Brandherden in der Weihnachtszeit

Kreis Kleve · Weihnachtsbaum, Adventskranz, Beleuchtung: So schön die Weihnachtszeit ist, so viele Brandherde lauern zwischen Kerzen und Streichhölzern. Die Feuerwehr erklärt, worauf man in der Adventszeit achten sollte.

14.12.2023 , 05:15 Uhr

Adventskränze sind schön anzusehen, können unbeobachtet aber zur Gefahr werden. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Von Stephan Derks