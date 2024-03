Feuerwehr im Kreis Kleve Markus Gehrmann neuer Berater für ABC-Gefahren

Und das ist auch nötig, wie ein Einsatz Anfang Januar in Elten gezeigt hat. Dort hatten Kriminelle 108 Kanister mit Chemie für synthetische Drogen in den Wald gekippt. Reiner Gilles überreichte kürzlich im Rahmen der Wehrleitersitzung dem Leiter der Feuerwehr der Gemeinde Rheurdt, Gemeindebrandinspektor Markus Gehrmann, die Ernennungsurkunde zum technischen Fachberater ABC der Feuerwehr. Damit gehört Gehrmann nun offiziell zu dem qualifizierten Personenkreis, der der technischen Einsatzleitung beratend zur Seite steht. Fachberater verfügen in der Regel über ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium an einer Fachhochschule, Technischen Hochschule oder Universität und sind meist Chemiker, Molekular- oder Mikrobiologen, Bauingenieure, Architekten, Elektrotechniker oder Mediziner. Markus Gehrmann ist Diplom-Ingenieur im Chemiewesen und der Verfahrenstechnik. Als Leiter des Sicherheitsbereichs Gefahrgut ist er bei der Linde Gas Deutschland tätig und als bestellter Gefahrgutbeauftragter für den Transport Gefährlicher Güter auf der Straße, Schiene, im Seeverkehr und Luftverkehr zuständig. Zudem überwacht der Rheurdter Gemeindebrandinspektor beruflich unter anderem rund 30 Produktionsbetriebe in Deutschland, schult Mitarbeiter im gefahrguttechnischen Bereich und ist Ansprechpartner sowie Berater der Unternehmensleitung bei gefahrguttechnischen und -rechtlichen Fragen und Belangen.