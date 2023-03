Strömungspfade bei Bränden Feuerwehr im Kreis Kleve bietet Workshop für Einsatzkräfte

„Strömungspfade bei Gebäudebränden“ ist das Seminar überschrieben, zu dem der Kreisfeuerwehrverband Kleve am Samstag, den 1. April, von 9 Uhr bis 15 Uhr, in das Bürgerhaus nach Weeze einlädt. „Das Seminar richtet sich an die aktiven Mitglieder der Feuerwehren im Kreis Kleve, wobei die Teilnahme kostenlos ist“, wirbt Kreisbrandmeister Reiner Gilles für diese Fortbildung.