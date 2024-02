Eingeschlossen und in Panik geraten Feuerwehr befreit einjähriges Kind aus Auto in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau · In Bedburg-Hau ist am Donnerstag ein Kind in einem Auto eingeschlossen worden und in Panik geraten. Die Feuerwehr musste einschreiten – und konnte das einjährige Kind unverletzt retten.

15.02.2024 , 16:20 Uhr

Der Ersatzschlüssel war nicht in Reichweite, die Feuerwehr musste helfen. Foto: dpa/Uli Deck

Mit dem Einsatzstichwort „Kleinkind in Pkw eingeschlossen“ wurde am Donnerstag die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve um 8.46 Uhr in die Straße Honigsberg alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Einsatzmeldung und das mit einer durchaus dramatischen Szene. Das Kleinkind im Fahrzeug war offenbar in Panik geraten, die Mutter hatte keinen direkten Zugriff auf einen Ersatzschlüssel. Daher wählte sie den Notruf 112. Um das einjährige Kind zu befreien, wurde das Fahrzeug durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gewaltsam geöffnet und dem Rettungsdienst übergeben. Dieser konnte glücklicherweise keinen Hinweis auf eine akute Erkrankung oder einen gesundheitlichen Notfall feststellen. Es wurde anschließend in die Obhut der Mutter übergeben. Im Einsatz waren sieben Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann, teilt die Feuerwehr mit.

(RP)