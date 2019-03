Brand im Bordell in Kalkar : Unbekannter informiert über Feuer im Haus Manier

Foto: Guido Schulmann 10 Bilder Feuer in Kalkar in ehemaligem Nachtclub.

Kalkar Der frühere Bordellbetrieb an der B 57 ist nahezu komplett abgebrannt. Bagger riss Mauern nieder, um die Glutnester freizulegen. Ursache noch unklar.

Zuletzt hatte es die Örtlichkeit vor drei Jahren in die Schlagzeilen geschafft. Damals stand der Eigentümer und Betreiber des Erotikclubs „Haus Manier“ wegen Steuerhinterziehung und nicht gezahlter Abgaben vor Gericht. Bald darauf war der bordellartige Betrieb am Ende und stand seitdem leer. Nun verwüstete ein Feuer das bekannte gelbliche Haus an der Xantener Straße am Ortsausgang von Kalkar. Was die Ursache des Brandes war, steht noch nicht fest.

Nach dem Brand: Es bleibt ein Bild der Verwüstung. Foto: Anja Settnik

Wie die Polizei mitteilte, war der Brand in der Nacht zu Samstag gegen 2.30 Uhr ausgebrochen. Das Gebäude, das die Polizei als „ehemaligen gastronomischen Betrieb“ bezeichnet, kennt jeder, der schon mal auf der B57 zwischen Xanten und Kalkar unterwegs ist. Lange Zeit warb ein Schild für „Haus Manier, Geöffnet ab 11 Uhr“, zuletzt stand dort nur noch „Privat“. Nun liegt ein Großteil des Gebäudes in Schutt und Asche. Laut Manuela Mohn von der Feuerwehr Kalkar hatte jemand anonym angerufen und das Feuer gemeldet.

„Zunächst dachten wir, es sei noch jemand im Gebäude, das war aber zum Glück nicht der Fall.“ Starke Rauchentwicklung und wiederkehrende Durchzündung machte es den Einsatzkräften schwer. Mehrere Anbauten standen lichterloh in Flammen. Die Wehrleute konnten nur unter Atemschutz in das verqualmte Gebäude. „Das ist da alles sehr verwinkelt, es gibt viel Dämm- und Isolierungsmaterial, das gut brennt. Wir brauchten fünf Stunden, um das Feuer zu löschen“, so Mohn. Ein Bagger riss am Morgen Wände ein, damit tatsächlich auch die letzten Glutnester beseitigt werden konnten.

Das „Haus Manier“, in dem früher der Clubbesitzer mit seinen osteuropäischen Mitarbeiterinnen wohnte und sie ihren Geschäften nachgingen, steht unmittelbar vor dem Bahndamm, auf dem früher der Zug von Xanten nach Kleve unterwegs war. Es war deshalb nur von der Bundesstraße 57 aus möglich, das Feuer anzugreifen. Die Feuerwehr Kalkar hielt bis zum Mittag Wache. Ein Löschfahrzeug stand dazu am Straßenrand. Noch am Morgen war die Abfahrt vom Kreisverkehr Richtung Xanten abgebunden.