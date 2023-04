Polizei ermittelt Feuer in Mehrfamilienhaus am Markt in Kranenburg

Am Markt in Kranenburg ist es am Sonntag zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen bereits aus einem Fenster aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Einsatzkräfte unter Leitung von Brandinspektor Daniel Cloosters nahmen sofort die Löscharbeiten in Angriff und räumten die Wohnungen im betroffenen und angrenzenden Haus.