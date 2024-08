„Irgendwie verschlampt“ Angeklagter fehlt bei Prozess zum Feuer in LVR-Klinik Bedburg-Hau – er wurde vergessen

Kleve/Bedburg-Hau · Weil ein Syrer in der LVR-Klinik Bedburg-Hau eine Frau attackiert und einen Brand verursacht haben soll, wird ihm nun in Kleve der Prozess gemacht. Doch der Beschuldigte tauchte am Donnerstag nicht im Gerichtssaal auf – er war nicht abgeholt worden.

16.08.2024 , 07:07 Uhr

Im Januar 2023 hatte es in der LVR-Klinik Bedburg-Hau gebrannt. Die Staatsanwaltschaft sieht einen 24 Jahre alten Syrer in der Verantwortung. Foto: Guido Schulmann