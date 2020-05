Polizei hat Brandort beschlagnahmt : Reihenhaus in Kellen steht in Flammen

Kleve Das Feuer ist aus bislang ungeklärter Ursache im Wintergarten ausgebrochen und von dort auf das Wohnhaus übergriffen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.

() Am Samstag kam es gegen 12.55 Uhr zu einem Brand in einem Reihenmittelhaus an der Straße Am Schützenhaus in Kellen. Die 78 Jahre alte Bewohnerin des Hauses konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, ein 49 Jahre alter Nachbar wurde durch Rauchgase verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.