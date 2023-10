Feuer im Keller Haus an der Schmidtstraße musste evakuiert werden

Um 10.04 Uhr ging die Meldung bei der Klever Feuerwehr ein: Wohnungsbrand an der Schmidtstraße in der Oberstadt. Mit zahlreichen Kräften rückte die Feuerwehr an und evakuierte die anwesenden Bewohner – darunter eine gehbehinderte Person – aus dem Mehrfamilienhaus. 18 Personen sind dort gemeldet.