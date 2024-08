Schützen feiern neue Königin Festumzug und Krönungsball am Samstag in Materborn

Zunächst wurde am Samstag im Rahmen des Vogelschießens ein neuer Kaiser unter allen geschossenen Majestäten ermittelt. Rolf Görtz holte die Kaisertrophäe nach dem 116. Schuss von der Stange. Für die Jugendabteilung gab es zeitgleich ein Pfänderschießen. Am Abend wurde anlässlich des Jubiläumsjahres der Große Zapfenstreich in der Parkanlage Burg Ranzow dargeboten. Im Anschluss ging es in den Kommersabend im Vereinslokal Ratskrug Materborn über.