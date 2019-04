Festival : Kurzer Abend, großes Festival

Die Gruppe Hatikwa bildete den Auftakt des Ojojoj-Festivals in der Kirche an der Böllenstege. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Beim jüdischen Ojojoj-Fest von Haus Mifgash in der Kirche an der Böllenstege ging es bunt zu: Religiöse und weltliche Lieder auf Jiddisch, Hebräisch, Deutsch und Englisch. Das Finale des dreistündigen Abends war mitreißend.

Der Verein „Haus Mifgash“ verfolgt ein großes Ziel: Respekt durch Begegnung. Der Weg dahin soll durch multikulturelle und interreligiöse Veranstaltungen bestritten werden. Kryptische Worte – immer wieder aber gelingt es dem Klever Verein, den Geist der Gemeinschaft erlebbar zu machen. So auch am Freitagabend mit dem ersten Ojojoj-Festival in der Kirche an der Böllenstege, das in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und passend zu den jüdischen Kulturtagen Rhein-Ruhr initiiert wurde.

Dutzende Musiker präsentierten jüdische Musik vergangener Tage und der Moderne. „Ojojoj hat 29 Bedeutungen. Das ist kein Wort, sondern ein ganzes Wörterbuch“, sagte Ron Manheim, der mit deutsch-niederländischem Charme durch den Abend führte. Zwar blieb die Frage nach der Bedeutung des Festival-Titels vielen der knapp hundert Besucher verborgen, vor allem aber dürfte Ojojoj bedeutet haben: Hier bahnt sich Großes an.

info Der Verein Haus Mifgash Bedeutung: „Mifgash“ ist das hebräische Wort für Begegnung. Ziel: Die Errichtung eines Haus des Miteinanders an dem Ort, wo früher eine Synagoge in Kleve stand. Festival: Das nunmehr 5. Mifgash-Festival findet am Donnerstag, den 3. Oktober, an der Reitbahn unterhalb der Schwanenburg statt.

Den Auftakt in einen kurzweiligen Abend besorgte die Gruppe „Hatikwa“, die unter der Leitung von Gerard Schoren A cappella sang. In markant roter Kleidung startete der Chor mit „Etz Harimon“ ein Lied auf Ivriet, der modernen hebräischen Sprache. Der Text handelt von einem jungen Krieger, der alles und jeden besiegen will, um wieder zu seiner Geliebten zu gelangen. „Eine Liebe, der die Tür geöffnet werden soll“, fasst es Manheim kurz. Mit dem Duft des Granatapfelbaums werde der Protagonist seine Geliebte vom Nil bis zum Jordan schützen.

Stimmgewaltig interpretiert Hatikwa das Stück, doch auch die kleine Kirche weiß akustisch zu überzeugen; bis in die letzte Reihe dringen die Töne ferner Welten. Ohnehin war der erste Abschnitt des Abends geprägt von Tönen rund um Rosen, Verführung, Liebe und Trennung. Ein weiterer Beleg: das Lied „Tumbalakaika“ - der jüdische Gassenhauer. Es beschäftigt sich mit der Suche eines jungen Mannes nach einer „vernünftigen“ Frau. Er stellt einem Mädchen komplexe Fragen, da sie kluge Antworten gibt, ist sie die Auserwählte. „Doch was die Frau denkt, spielt dabei keine Rolle“, kritisiert Manheim. Nichtsdestotrotz: Das jiddische Liedgut kam an, viele Zuhörer stimmten mit ein.

Es folgte Kaliana Rahel Asare an der Gitarre und mit tiefer Stimme, die traditionelle Stücke aus dem jüdischen Kulturraum darbot. Besonders eindrucksvoll: „Tanz des Lebens“, ein Lied zum Andenken an jene Insassen eines Konzentrationslagers, die der Vernichtung mit Musik und Tanz trotzten. Asare gelingt es, schweren Texten Leichtigkeit zu verleihen.